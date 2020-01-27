Динамо - худший клуб УПЛ по разнице между ожидаемыми и реальными набранными очками

Футбольная обсерватория CIES опубликовала рейтинг самых эффективных клубов Европы по показателю xPoints.

Этот показатель рассчитывается соотношением xG (ожидаемые голы) и владения мячом. То есть, вычисляет разницу между ожидаемыми и реальными набранными очками в матчах.

Интересно, что самый эффективный клуб в УПЛ по данному показателю – "Александрия". Более того, "горожане" попали и в топ-25 лучших клубов Европы, деля 21-е место с "Бристоль Сити".

У "Александрии" показатель ожидаемых набранных очков 1,3, но набирают в среднем 1,83 очка за матч УПЛ. Показатель эффективности – +0,53.

В топ-3 самых эффективных в УПЛ входят "Мариуполь" с +0,33 и "Шахтер" с +0,29.

Самый неэффективный клуб УПЛ – "Динамо". У киевлян -0,43. Вместо ожидаемых 2,43, они получают в среднем 2,0 очка за матч.