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Динамо - худший клуб УПЛ по разнице между ожидаемыми и реальными набранными очками
Ну а лучший клуб - Александрия
Футбольная обсерватория CIES опубликовала рейтинг самых эффективных клубов Европы по показателю xPoints.
Этот показатель рассчитывается соотношением xG (ожидаемые голы) и владения мячом. То есть, вычисляет разницу между ожидаемыми и реальными набранными очками в матчах.
Интересно, что самый эффективный клуб в УПЛ по данному показателю – "Александрия". Более того, "горожане" попали и в топ-25 лучших клубов Европы, деля 21-е место с "Бристоль Сити".
У "Александрии" показатель ожидаемых набранных очков 1,3, но набирают в среднем 1,83 очка за матч УПЛ. Показатель эффективности – +0,53.
В топ-3 самых эффективных в УПЛ входят "Мариуполь" с +0,33 и "Шахтер" с +0,29.
Самый неэффективный клуб УПЛ – "Динамо". У киевлян -0,43. Вместо ожидаемых 2,43, они получают в среднем 2,0 очка за матч.