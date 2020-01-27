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Динамо - худший клуб УПЛ по разнице между ожидаемыми и реальными набранными очками

Премьер-лига
(1 голосов)

Ну а лучший клуб - Александрия

Динамо - худший клуб УПЛ по разнице между ожидаемыми и реальными набранными очками
Новина українською

Футбольная обсерватория CIES опубликовала рейтинг самых эффективных клубов Европы по показателю xPoints.

Этот показатель рассчитывается соотношением xG (ожидаемые голы) и владения мячом. То есть, вычисляет разницу между ожидаемыми и реальными набранными очками в матчах.

Интересно, что самый эффективный клуб в УПЛ по данному показателю – "Александрия". Более того, "горожане" попали и в топ-25 лучших клубов Европы, деля 21-е место с "Бристоль Сити".

У "Александрии" показатель ожидаемых набранных очков 1,3, но набирают в среднем 1,83 очка за матч УПЛ. Показатель эффективности – +0,53.

В топ-3 самых эффективных в УПЛ входят "Мариуполь" с +0,33 и "Шахтер" с +0,29.

Самый неэффективный клуб УПЛ – "Динамо". У киевлян -0,43. Вместо ожидаемых 2,43, они получают в среднем 2,0 очка за матч.

Динамо - худший клуб УПЛ по разнице между ожидаемыми и реальными набранными очками - изображение 1
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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Карпаты (Львов) Колос (Ковалевка) СК Днепр-1
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Источник:
CIES

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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
27.01.2020 в 17:04
Странный показатель- мало ли кто что ожидает
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