Владислав Калитвинцев: Не дотягивал до уровня Динамо, не нашел общий язык с тренером

Экс-хавбек киевского "Динамо" Владислав Калитвинцев, который сейчас защищает цвета "Десны", рассказал, почему ему не удалось закрепиться в составе киевского клуба.

"Много было разных факторов. Где-то и я травмирован был, где-то может быть не так работал, где-то с тренером не могли найти общий язык. Одним словом, если я не там, значит так надо. Значит, не дотягивал до уровня "Динамо". Но, повторюсь, травмы тоже были причиной тому, что я не заиграл в Киеве.

Для меня было шагом перейти в киевский "Арсенал" для того, чтобы иметь игровую практику. А потом сезон закончился, и на меня вышел главный тренер "Десны" Александр Рябоконь и предложил поработать вместе. Я долго не думал, согласился, потому что это было интересно.

Любому футболисту приятно, когда именно главный тренер тебя набирает и говорит, что хочет видеть тебя в команде. Это подкупает, и тебе сразу хочется прийти его команду. Он постоянно держит всех в напряжении, в хорошем смысле слова. И все понимают, за что играют и за кого", - сказал Калитвинцев.