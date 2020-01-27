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Владислав Калитвинцев: Не дотягивал до уровня Динамо, не нашел общий язык с тренером

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек рассказал о своем переходе в Десну

Владислав Калитвинцев: Не дотягивал до уровня Динамо, не нашел общий язык с тренером
Новина українською

Экс-хавбек киевского "Динамо" Владислав Калитвинцев, который сейчас защищает цвета "Десны", рассказал, почему ему не удалось закрепиться в составе киевского клуба.

"Много было разных факторов. Где-то и я травмирован был, где-то может быть не так работал, где-то с тренером не могли найти общий язык. Одним словом, если я не там, значит так надо. Значит, не дотягивал до уровня "Динамо". Но, повторюсь, травмы тоже были причиной тому, что я не заиграл в Киеве.

Для меня было шагом перейти в киевский "Арсенал" для того, чтобы иметь игровую практику. А потом сезон закончился, и на меня вышел главный тренер "Десны" Александр Рябоконь и предложил поработать вместе. Я долго не думал, согласился, потому что это было интересно.

Любому футболисту приятно, когда именно главный тренер тебя набирает и говорит, что хочет видеть тебя в команде. Это подкупает, и тебе сразу хочется прийти его команду. Он постоянно держит всех в напряжении, в хорошем смысле слова. И все понимают, за что играют и за кого", - сказал Калитвинцев.

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В статье: Владислав Калитвинцев Десна (Чернигов) Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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vadooo (Слатино)
27.01.2020 в 17:25
Синдром - "папа договорился".
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