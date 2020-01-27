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Хавбек Мариуполя рассказал, что самое сложное на зимних сборах

Премьер-лига
(1 голосов)

Вячеслав Чурко рассказал о подготовке в Турции

Хавбек Мариуполя рассказал, что самое сложное на зимних сборах
Новина українською

Полузащитник "Мариуполя" Вячеслав Чурко рассказал о том, что самое тяжелое в работе на межсезонных тренировочных сборах.

— Что самое тяжелое на сборах?

— Самое тяжелое — перетерпеть первые несколько дней. Вначале, когда мы приезжаем на сборы, первые три четыре дня это самый тяжелый период. Ты еще не адаптировался к нагрузкам, все болит. Но потом после второй-третьей игры уже становится легче.

— Когда станет виден результат этой тяжелой работы?

— Ну, надеюсь, к концу второго сбора все будут себя чувствовать уже хорошо, и к началу чемпионата команда выйдет на пик формы.

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В статье: ФК Мариуполь Вячеслав Чурко
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Источник:
ФК Мариуполь

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