Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хавбек Мариуполя рассказал, что самое сложное на зимних сборах
Вячеслав Чурко рассказал о подготовке в Турции
Полузащитник "Мариуполя" Вячеслав Чурко рассказал о том, что самое тяжелое в работе на межсезонных тренировочных сборах.
— Что самое тяжелое на сборах?
— Самое тяжелое — перетерпеть первые несколько дней. Вначале, когда мы приезжаем на сборы, первые три четыре дня это самый тяжелый период. Ты еще не адаптировался к нагрузкам, все болит. Но потом после второй-третьей игры уже становится легче.
— Когда станет виден результат этой тяжелой работы?
— Ну, надеюсь, к концу второго сбора все будут себя чувствовать уже хорошо, и к началу чемпионата команда выйдет на пик формы.