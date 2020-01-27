Хавбек Мариуполя рассказал, что самое сложное на зимних сборах

Полузащитник "Мариуполя" Вячеслав Чурко рассказал о том, что самое тяжелое в работе на межсезонных тренировочных сборах.

— Что самое тяжелое на сборах?

— Самое тяжелое — перетерпеть первые несколько дней. Вначале, когда мы приезжаем на сборы, первые три четыре дня это самый тяжелый период. Ты еще не адаптировался к нагрузкам, все болит. Но потом после второй-третьей игры уже становится легче.

— Когда станет виден результат этой тяжелой работы?

— Ну, надеюсь, к концу второго сбора все будут себя чувствовать уже хорошо, и к началу чемпионата команда выйдет на пик формы.