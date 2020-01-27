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Бока намерена подписать Самбрано свободным агентом

Премьер-лига
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Аргентинцы ждут реакции Динамо

Бока намерена подписать Самбрано свободным агентом
Новина українською

Аргентинская "Бока Хуниорс", которая нацелилась на защитника "Динамо" Карлоса Самбрано, хочет подписать игрока на правах свободного агента. Как сообщил президент "Боки" Хорхе Амеал, аргентинцы ждут реакции киевского клуба.

"Мы со своей стороны уже обо всем с Самбрано договорились. Если он перейдет в наш клуб, то перейдет свободным агентом. "Динамо" должно отпустить игрока и прислать трансферный лист", - цитирует Амеала Depor.

Напомним, что контракт Самбрано с "Динамо" рассчитан до 2021 года, а игрок не провел за основную команду киевлян ни одного матча.

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В статье: Динамо (Киев) Карлос Самбрано Бока Хуниорс
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