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Тайсон: Время не решает проблемы, так что не бойтесь действовать
Бразилец готовится к весенней части сезона
Капитан "Шахтера" Тайсон, которій продолжает подготовку ко второй части сезона в составе "горняков", выложил в Инстаграме философский пост.
"Время не решает проблемы. Оно только делает их еще больше. Так что не бойтесь действовать, иначе проблемы могут вас уничтожить!", — написал Тайсон.
О том, что имел ввиду хавбек, публикуя мысли, можно только догадываться.
Напомним, что после расистского скандала в матче с "Динамо" Тайсон все чаще намекал на то, что хочет покинуть "Шахтер".
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Комментарии (3)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
27.01.2020 в 19:19
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Neon11 (Ахтырка)
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