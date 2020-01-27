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Тайсон: Время не решает проблемы, так что не бойтесь действовать

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец готовится к весенней части сезона

Тайсон: Время не решает проблемы, так что не бойтесь действовать
Новина українською

Капитан "Шахтера" Тайсон, которій продолжает подготовку ко второй части сезона в составе "горняков", выложил в Инстаграме философский пост.

"Время не решает проблемы. Оно только делает их еще больше. Так что не бойтесь действовать, иначе проблемы могут вас уничтожить!", — написал Тайсон.

О том, что имел ввиду хавбек, публикуя мысли, можно только догадываться.

Напомним, что после расистского скандала в матче с "Динамо" Тайсон все чаще намекал на то, что хочет покинуть "Шахтер".

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк)
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Комментарии (3)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
27.01.2020 в 19:19
Зачем держать человека в команде, который не хочет играть и ищет причины чтобы свалить. Отпустите с Богом, пусть валит, заработаете деньжат на продаже. Чемпионат выигран, можно за полгода наиграть замену. В ЛЕ с Бенфикой шансов немного, так что особых препятствий нет.
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Neon11 (Ахтырка)
27.01.2020 в 19:09
Тайсон і до спровокованого ним самим скандалу, расизм до якого ніякого стосунку не має,висловлювався неодноразово про своє бажання покинути Шахтар. Свом хамством на поіл у грі з Динамо він думав вирішити цю проблему. Не здивуюсь, коли й наступного разу він щось вигадає для цього. Тим більше, підтримка землячків гарантована.
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v.grischuk (Винница)
27.01.2020 в 19:05
Реально надоел))
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