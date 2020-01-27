Тайсон: Время не решает проблемы, так что не бойтесь действовать

Капитан "Шахтера" Тайсон, которій продолжает подготовку ко второй части сезона в составе "горняков", выложил в Инстаграме философский пост.

"Время не решает проблемы. Оно только делает их еще больше. Так что не бойтесь действовать, иначе проблемы могут вас уничтожить!", — написал Тайсон.

О том, что имел ввиду хавбек, публикуя мысли, можно только догадываться.

Напомним, что после расистского скандала в матче с "Динамо" Тайсон все чаще намекал на то, что хочет покинуть "Шахтер".