Гришко: Санжар – свой человек, а Жулио Сезар – другой менталитет, язык, все другое

Капитан "Олимпика" Дмитрий Гришко рассказал о работе с Жулио Сезаром, который тренировал команду в начале сезона.

"При Жулио Сезаре начали приезжать легионеры. Их очень много приезжало. Во время сборов в Харькове – человек 50 минимум, наверное. Не считал, но каждое утро 4-5 новых было.

Тяжело было. Мы на сборе в Харькове не сыграли ни одного матча оптимальным составом. Постоянно были игроки на просмотре, которых надо смотреть. Мы не наиграли состав, вкатывались в сезон с первых матчей, это тоже влияет.

Решение Жулио отправить Дегтярева в аренду в "Десну", отказываться от нападающего, который стал лучшим бомбардиром прошлого сезона, а тут мы его отправляем – сомнительное решение.

Санжар – свой человек, а Жулио – другой менталитет, язык, все другое. Ощущались различия, мы долго привыкали. За такое короткое время что-то идеально наладить невозможно.

Возможно, они не понимали уровень чемпионата. Не знали уровень футболистов, команд в целом. Мне кажется, Жулио с этим столкнулся. Он не особо понимал, кто как играет, потому что короткий период времени. Например, он думал, что "Александрия" бьет мячи, постоянно играет длинными передачами. Но это не так.

Мы после матча увиделись с ним, попрощались, он был с помощником. Пожелали удачи. Никакого собрания не было. Написали в группе в Viber слова благодарности. Думаю, он понимал, что без побед тяжело и ему, и нам, и руководству. Думаю, он отдавал себе отчет в этом, готовился, наверное", – сказал Гришко.