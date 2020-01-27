И Милевский не помог. Киев громит Брест в динамовском дерби

Киевское Динамо сыграло свой очередной, пятый спарринг на сборе в Турции. В понедельник 27 января киевлянам противостоял чемпион Беларуси – Динамо-Брест.

Интересно, что в стартовом составе на острие Алексей Михайличенко выпустил новичка Ибрагима Каргбо, а вот Назарий Русин, Виктор Цыганков, Беньямин Вербич и Артем Шабанов остались вне заявки из-за желания тренерского штаба поберечь игроков после микроповреждений и излишней усталости.

Также стоит упомянуть, что у брестчан с первых минут вышло трое украинцев – Милевский, Хачериди, Нойок.

В первом тайме киевляне владели заметным преимуществом, хотя до острых моментов дело доходило нечасто. Даже два гола Пиварича вряд ли можно назвать коллективным творением киевлян. В первом голе Йосип сам протянул мяч, сам ударил раз, и после блокировки защитника сам ударил второй раз мимо дезориентированного вратаря. Ну и второй гол Йосип головой забил красиво, перебросив навесом вратаря метров с 15-ти, однако тут больше вопросы к киперу и защитникам белорусов.

Брест ответил в первом тайме лишь выпадом Бакая, который выйдя один на один, не смог переиграть Бущана.

После перерыва относительно неспешный темп игры сохранился. Брест попытался было попытать счастья у чужих ворот, однако хороших подходов белорусы создать не смогли. А вот киевляне свой третий гол забили – вот тут уже красивую фланговую комбинацию красивым ударом с линии штрафной завершил Дуэлунд.

3:0 уверенная победа Киева на фоне слабой игры Бреста.

Отметим, что во вторник подопечные Михайличенко проведут свой последний спарринг на первом турецком сборе – в 11:00 киевляне сыграют с Кайратом.

Динамо (Киев) – Динамо-Брест 3:0

Голы: Пиварич (23, 37), Дуэлунд (74)

Динамо (1 тайм): Бущан, Кадар, Забарный, Караваев, Вивчаренко, Кадири, Шапаренко, Пиварич, Буяльский, Андриевский, Каргбо.

Динамо (2 тайм): Бойко, Кендзера, Попов, Сирота, Миколенко, Сидорчук, Шепелев, Дуэлунд, Цитаишвили, Де Пена, Фран Соль.