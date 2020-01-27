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Карпаты подписали украинского чемпиона мира и экс-игрока грузинской молодежки

Премьер-лига
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Андро Гиоргадзе и Алексей Хахлев стали львами

Карпаты подписали украинского чемпиона мира и экс-игрока грузинской молодежки
Новина українською

Львовские "Карпаты" усилились двумя исполнителями.

Контракты с "зелено-белыми" подписали грузинский защитник Андро Гиоргадзе и украинский хавбек Алексей Хахлев.

Срок договора Гиоргадзе рассчитан на полгода, с возможностью пролонгации еще на год. Контракт Хахлева рассчитан на 2,5 года.

В своей новой команде 20-летний Хахлев будет играть под №8, а 23-летний Гиоргадзе выбрал №30.

Напомним, что Гиоргадзе начинал карьеру в грузинском "Мерани", после чего перешел в "Ворсклу", а в сентябре 2019 года оказался в чешском "Фастове".

Контракт Хахлева принадлежал испанскому "Алавесу". Также отметим, что летом 2019 Алексей в составе сборной Украины U-20 стал чемпионом мира в данной возрастной категории.

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В статье: Карпаты (Львов) Алексей Хахлев Андро Гиоргадзе
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Источник:
ФК Карпаты

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