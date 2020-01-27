33-летний капитан Колоса завершил игровую карьеру

33-летний капитан "Колоса" Александр Поздеев принял решение из-за травм завершить карьеру.

Впрочем, футболист остается в клубе и будет работать тренером в команде "Колос" U-19.

Всего Александр провел в "Колосе" восемь лет и является одним из трех игроков, которые прошли путь от любительской команды до клуба Премьер-лиги.

За "Колос" сыграл почти 160 матчей, отметился 37 голами. В нынешнем сезоне, не в последнюю очередь из-за череды травм, выходил на поле всего один раз.