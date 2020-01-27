Премьер-лига
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33-летний капитан Колоса завершил игровую карьеру
Александр Поздеев переходит на тренерскую работу
33-летний капитан "Колоса" Александр Поздеев принял решение из-за травм завершить карьеру.
Впрочем, футболист остается в клубе и будет работать тренером в команде "Колос" U-19.
Всего Александр провел в "Колосе" восемь лет и является одним из трех игроков, которые прошли путь от любительской команды до клуба Премьер-лиги.
За "Колос" сыграл почти 160 матчей, отметился 37 голами. В нынешнем сезоне, не в последнюю очередь из-за череды травм, выходил на поле всего один раз.
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Источник:ФК Колос
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