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33-летний капитан Колоса завершил игровую карьеру

Премьер-лига
(1 голосов)

Александр Поздеев переходит на тренерскую работу

33-летний капитан Колоса завершил игровую карьеру
Новина українською

33-летний капитан "Колоса" Александр Поздеев принял решение из-за травм завершить карьеру.

Впрочем, футболист остается в клубе и будет работать тренером в команде "Колос" U-19.

Всего Александр провел в "Колосе" восемь лет и является одним из трех игроков, которые прошли путь от любительской команды до клуба Премьер-лиги.

За "Колос" сыграл почти 160 матчей, отметился 37 голами. В нынешнем сезоне, не в последнюю очередь из-за череды травм, выходил на поле всего один раз.

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В статье: Колос (Ковалевка) Александр Поздеев
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Источник:
ФК Колос

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