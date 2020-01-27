Днепр-1 проиграл свой второй спарринг на сборах

"Днепр-1" провел свой второй спарринг на учебно-тренировочном сборе в Турции. В понедельник 27 января днепряне сыграли с польской "Ягеллонией".

В первом тайме поляки выглядели предпочтительнее, атаковали острее, и "Днепр-1" должен благодарить судьбу и Юрчука, что пропустил до перерыва всего раз, да и то с пенальти.

После перерыва Дмитрий Михайленко кардинально изменил состав, что принесло свои плоды. "Днепр-1" заиграл лучше, начал создавать подходы и моменты, однако забить так и не смог. 0:1 в пользу польского клуба.

Свой следующий спарринг ребята Михайленко сыграют в четверг 30 января против венской "Аустрии".

Днепр-1 - Ягеллония 0:1

Гол: 15 (пен)

Днепр-1 (1 тайм): 31. Валерий Юрчук, 71. Максим Лопиренок, 39. Александр Сваток, 15 Сергей Логинов, 11. Владислав Шаповал, 4. Сергей Кравченко (кап), 69. Юрий Вакулко, 3. Франсиско Ди Франко, 19 Лукас Тейлор, 10 Сергей Булеца, 23 Алексей Хобленко.

Днепр-1 (2 тайм): 31. Андрей Клищук, 77. Алексей Чичиков 5. Сергей Логинов, 30. Папа Гуйе 8. Владимир Полевой, 44. Арсений Батагов 18. Александр Снежко, 25 Игорь Когут, 29 Александр Назаренко 89. Владислав Супряга, 23 Алексей Хобленко (7 Дмитрий Коркишко, 58).