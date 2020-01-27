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Олимпик завершил первый сбор разгромной победой над Спартаком

Премьер-лига
(2 голосов)

Дончане претендуют на звание чемпиона зимних спаррингов

Олимпик завершил первый сбор разгромной победой над Спартаком
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Донецкий "Олимпик" провел свой последний контрольный матч на первом турецком сборе. В понедельник соперником "олимпийцев" был сербский "Спартак" из Суботицы.

Борьбы в матче не получилось – команда Виеснте Гомеса отгрузила сопернику четыре сухих мяча, добыв пятую победу в пяти контрольных матчах и в отличном настроении возвращается в Киев.

Олимпик - Спартак (Суботица, Сербия) 4:0

Голы: Завийский 10’, Матар 40’, Шахаб 51’, Романовский 87’.

Олимпик: Кичак (Крынский 45’), Ксенз (Пасич 60’), Лукьянчук (Гришко 60’), Зотько (Снурницын 45’), Кравченко, Цымбалюк (Кравчук 45’), Завийский (Романовский 60’), Политыло (Вербный 60’), Имери (Чогадзе 60’), Тейшейра (Балашов 60’), Матар (Шахаб 45’).

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В статье: Олимпик (Донецк)
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