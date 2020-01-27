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Капитанская повязка в Шахтере перешла от Тайсона к Пятову
Воспитательная мера от клуба?
Новым капитаном "Шахтера" стал голкипер Андрей Пятов. Такое решение принял наставник команды Луиш Каштру.
Ранее команду на поле выводил Тайсон, но в матчах тренировочного сбора в Турции капитанскую повязку "горняков" одевал Андрей Пятов, хотя сам Тайсон присутствовал на поле.
"Каждый тренер привносит что-то свое новое. Для мистера Каштру это первые зимние сборы. Сейчас он почувствует, что это такое. Он сам учится, и мы тоже", - сказал Пятов.
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Источник:sport.ua
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