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ТМ. Ворскла ушла от поражения в матче с сербским Радником

Премьер-лига
(1 голосов)

Вторая ничья полтавчан на сборах

ТМ. Ворскла ушла от поражения в матче с сербским Радником
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В понедельник 27 января "Ворскла" провела свой второй спарринг на турецком сборе. Соперником ворсклян был сербский клуб "Радник".

Полтавчане пропустили в первом тайме, однако смогли отыграться, завершив матч вничью.

Свой следующий спарринг "Ворскла" проведет 30 января - подопечным Юрия Максимова противостоять косовский футбольный клуб "Дрита".

"Ворскла" - "Радник" (Сурдулица, Сербия) 1:1

Голы: (25) - Щербак (70)

"Ворскла" (1 тайм): Резник, Сапай, Мартыненко, Чеснаков, Якубу, Белый, Стрижак, Мельничук, Габелок, Луизао, Степанюк.

"Ворскла" (2 тайм): Ткаченко, Альюн, Баенко, Кане, Пердута, Челядин, Скляр, Артур, Козыренко (Шехич, 75), Васин (Кулач, 75), Щербак.

Видео всего матча:

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В статье: Ворскла (Полтава)
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