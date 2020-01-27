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ТМ. Ворскла ушла от поражения в матче с сербским Радником
Вторая ничья полтавчан на сборах
В понедельник 27 января "Ворскла" провела свой второй спарринг на турецком сборе. Соперником ворсклян был сербский клуб "Радник".
Полтавчане пропустили в первом тайме, однако смогли отыграться, завершив матч вничью.
Свой следующий спарринг "Ворскла" проведет 30 января - подопечным Юрия Максимова противостоять косовский футбольный клуб "Дрита".
"Ворскла" - "Радник" (Сурдулица, Сербия) 1:1
Голы: (25) - Щербак (70)
"Ворскла" (1 тайм): Резник, Сапай, Мартыненко, Чеснаков, Якубу, Белый, Стрижак, Мельничук, Габелок, Луизао, Степанюк.
"Ворскла" (2 тайм): Ткаченко, Альюн, Баенко, Кане, Пердута, Челядин, Скляр, Артур, Козыренко (Шехич, 75), Васин (Кулач, 75), Щербак.
Видео всего матча: