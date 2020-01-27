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Вы че играете, епта - Шабанов затроллил Милевского после разгрома Динамо-Брест

Премьер-лига
(1 голосов)

Не одному Миле троллить всех вокруг

Вы че играете, епта - Шабанов затроллил Милевского после разгрома Динамо-Брест
Новина українською

Защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов после разгромной победы киевлян над "Динамо-Брест" потроллил форварда брестчан Артема Милевского.

Тут следует отметить, что Милевский в начале декабря поприсутствовал на матче "Динамо" и "Зари" (1:2), после чего в раздевалке "раздавал" киевлянам. "Чего вы так играете, бл**ь? Что вы на**й играете здесь?", - вопрошал Артем.

Также в сентябре от Милевского досталось и Шабанову... "Когда я только ушел из команды, это была команда. Это же фамилии, люди, мужики. А сейчас кто играет? Шабанов?!" — вопрошал Милевский.

Впрочем, как видим, Шабанов дождался момента, чтобы ответить Миле. "Вы че играете, епта", - съязвил Артем, прикрепив в Инстаграме скриншот с разгромным для брестчан счетом.

Вы че играете, епта - Шабанов затроллил Милевского после разгрома Динамо-Брест - изображение 1

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В статье: Артем Милевский Динамо (Киев) Артем Шабанов Динамо (Брест)
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Комментарии (4)
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Kalina ua (Sumy)
27.01.2020 в 21:11
Тебе праздник организовали,когда еще с таким счетом выигрыш,смотри штаны не протри.На игру не заявили, "ценный" игрок видно, береГут
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+2
0
Запорізьке Торпедо (zp)
27.01.2020 в 20:54
Шаба молодчик, попустил пафосного алкаша
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+3
-4
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trust in LFC1892 (Киев)
27.01.2020 в 21:09
Та не говори, с потрохами сожрал Тёму
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+1
0
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Romerik (YNWA)
27.01.2020 в 20:51
Вот это дааа, затролил!!! Мужик....
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+5
0

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