Вы че играете, епта - Шабанов затроллил Милевского после разгрома Динамо-Брест

Защитник киевского "Динамо" Артем Шабанов после разгромной победы киевлян над "Динамо-Брест" потроллил форварда брестчан Артема Милевского.

Тут следует отметить, что Милевский в начале декабря поприсутствовал на матче "Динамо" и "Зари" (1:2), после чего в раздевалке "раздавал" киевлянам. "Чего вы так играете, бл**ь? Что вы на**й играете здесь?", - вопрошал Артем.

Также в сентябре от Милевского досталось и Шабанову... "Когда я только ушел из команды, это была команда. Это же фамилии, люди, мужики. А сейчас кто играет? Шабанов?!" — вопрошал Милевский.

Впрочем, как видим, Шабанов дождался момента, чтобы ответить Миле. "Вы че играете, епта", - съязвил Артем, прикрепив в Инстаграме скриншот с разгромным для брестчан счетом.