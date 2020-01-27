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Караваев: Милевский - заслуженная легенда киевского Динамо

Премьер-лига
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Игрокам было приятно увидеться

Караваев: Милевский - заслуженная легенда киевского Динамо
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Полузащитник киевского "Динамо" Александр Караваев высказался об экс-форварде киевлян Артеме Милевском.

"Я уверен, что здесь немаловажную роль играет Артем Милевский. Такая значимая фигура. Он столько времени отыграл в киевском "Динамо", столько сделал, является заслуженной легендой клуба.

Конечно, это вызывает ажиотаж на матче. Много агентов приехали посмотреть, много камер. Знакомые футболисты приехали, потому что хороший спарринг. Приятно увидиться.

Атмосфера у нас хорошая в команде. Постоянно общаемся, можем в комнате собраться, что-то обсудить или поиграть. Хорошая семейная ситуация в команде, а это сопутствует на тренировочном процессе и происходящее на футбольном поле.

Мои личные цели совпадают с командными. Надо стараться выиграть каждый матч", – сказал Караваев.

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В статье: Артем Милевский Александр Караваев Динамо (Киев) Динамо (Брест)
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