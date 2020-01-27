Михайленко: Новичкам Днепра-1 нужно время

Главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко прокомментировал поражение своей команды в контрольном матче с "Ягеллонией" (0:1).

- Вышли абсолютно два разных тайма. В первой половине встречи преимущество было на стороне польской команды, а после перерыва уже мы превосходили соперника, при этом у нас были моменты, и хотя нам не удалось забить гол, однако вторым таймом я доволен. А первый тайм нам не удался - и соперник действовал очень интенсивно, и мы многое позволяли ему. Во второй половине мы уже стали прессинговать, поскольку начали играть в более привычном составе. А в целом, спарринг довольны, ведь играли на хорошем поле, против хорошего соперника, у которого вскоре начнется его чемпионат.

- Как интегрируются в команду новички, которые играли в первом тайме?

- Конечно, создание команды - сложный процесс. Ребята, с которыми мы работаем два года уже понимают друг друга, а также наши требования, ну а тем ребятам, кто сейчас пришел - им нужно время. Плюс накладывается еще и усталость, ведь мы не готовимся к матчам, а играем уставшими. Поэтому, конечно же, есть разница, когда играет сразу большое количество новичков, или ребята, которые находятся с нами длительное время.

- Как в целом оцениваете сбор, тем более, что сейчас команда входит в полосу контрольных матчей?

- Да, сейчас входим в достаточно интенсивный график игр, тренируемся в основном над тактикой, поэтому для нас очень важно, чтобы все были здоровы, чтобы никто не выпадал из обоймы. Очень важный сейчас период, когда проводится большое количество спаррингов, и есть возможность поработать над всеми связями на поле. Поэтому очень ожидаем встречи с новыми сильными соперниками.