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Пятов: У европейцев другой менталитет. У них нет этих бегов по 10 километров

Премьер-лига
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Кипер горняков рассказал о предсезонных сборах

Пятов: У европейцев другой менталитет. У них нет этих бегов по 10 километров
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Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов рассказал, как команда работает во время зимнего цчебно-тренировочного сбора.

"Акцент в работе идет на все вместе. Это и динамические упражнения с мячом. У европейцев другой менталитет, у них нет этих бегов по 10 километров, у них все с мячом. Хочешь бегать – бегай с мячом. Работаем над техникой, тактикой, выносливостью, рывками – все в комплексе.

Работаем так уже не первый год. Ничего особенного", – сказал Пятов.

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В статье: Андрей Пятов Шахтер (Донецк)
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