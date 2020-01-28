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Пятов: У европейцев другой менталитет. У них нет этих бегов по 10 километров
Кипер горняков рассказал о предсезонных сборах
Вратарь "Шахтера" Андрей Пятов рассказал, как команда работает во время зимнего цчебно-тренировочного сбора.
"Акцент в работе идет на все вместе. Это и динамические упражнения с мячом. У европейцев другой менталитет, у них нет этих бегов по 10 километров, у них все с мячом. Хочешь бегать – бегай с мячом. Работаем над техникой, тактикой, выносливостью, рывками – все в комплексе.
Работаем так уже не первый год. Ничего особенного", – сказал Пятов.
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Источник:Футбольный формат
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