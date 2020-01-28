Милевский: Киев, с победой! Шабанов, ты больше всех заслужил сегодня

Украинский форвард "Динамо-Брест" Артем Милевский поделился эмоциями после спарринга с "Динамо" киевским (0:3), не забыв уколоть защитника киевлян Артема Шабанова.

"Киев, с победой! Рад был видеть всех. П.С Шабанов, ты больше всех заслужил сегодня", - написал Милевский в Инстаграме.

Напомним, что Шабанов после матча потроллил Милевского в Инстаграме словами "Вы че играете, епта", правда позже удалив запись. При этом защитник киевлян участия в матче не принимал.