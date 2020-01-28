Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милевский: Киев, с победой! Шабанов, ты больше всех заслужил сегодня
Ответа от Мили долго ждать не пришлось
Украинский форвард "Динамо-Брест" Артем Милевский поделился эмоциями после спарринга с "Динамо" киевским (0:3), не забыв уколоть защитника киевлян Артема Шабанова.
"Киев, с победой! Рад был видеть всех. П.С Шабанов, ты больше всех заслужил сегодня", - написал Милевский в Инстаграме.
Напомним, что Шабанов после матча потроллил Милевского в Инстаграме словами "Вы че играете, епта", правда позже удалив запись. При этом защитник киевлян участия в матче не принимал.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Динамо-машина (Киев)
28.01.2020 в 01:05
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
28.01.2020 в 01:04
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...