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Милевский: Киев, с победой! Шабанов, ты больше всех заслужил сегодня

Премьер-лига
(1 голосов)

Ответа от Мили долго ждать не пришлось

Милевский: Киев, с победой! Шабанов, ты больше всех заслужил сегодня
Новина українською

Украинский форвард "Динамо-Брест" Артем Милевский поделился эмоциями после спарринга с "Динамо" киевским (0:3), не забыв уколоть защитника киевлян Артема Шабанова.

"Киев, с победой! Рад был видеть всех. П.С Шабанов, ты больше всех заслужил сегодня", - написал Милевский в Инстаграме.

Напомним, что Шабанов после матча потроллил Милевского в Инстаграме словами "Вы че играете, епта", правда позже удалив запись. При этом защитник киевлян участия в матче не принимал.

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В статье: Артем Милевский Динамо (Киев) Артем Шабанов Динамо (Брест)
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Комментарии (2)
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Динамо-машина (Киев)
28.01.2020 в 01:05
Шабанов молодец!) Правильно п0дъе6ал ватного Милю...)
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alex.belogubko (одесса)
28.01.2020 в 01:04
слабенькие команды в беларуссии и это чемпионы --клоуны а Миля может играть в Киеве только в городском чемпионате
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