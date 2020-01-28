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Не заменили лишь одного. Днепр-1 - Ягеллония. Обзор игры
Сергея Логинова
Вчера во втором товарищеском матче на сборах в Турции "Днепр-1" уступил польской "Ягеллонии".
27.01.2020. Товарищеский матч
"Днепр-1" - "Ягеллония" (Польша) 0:1
Гол: 15 (пенальти)
Днепр-1 (1 тайм): 31. Валерий Юрчук, 71. Максим Лопиренок, 39. Александр Сваток, 15 Сергей Логинов, 11. Владислав Шаповал, 4. Сергей Кравченко (кап), 69. Юрий Вакулко, 3. Франсиско Ди Франко, 19 Лукас Тейлор, 10 Сергей Булеца, 23 Алексей Хобленко.
Днепр-1: (2 тайм): 31. Андрей Клищук, 77. Алексей Чичиков 5. Сергей Логинов, 30. Папа Гуйе 8. Владимир Полевой, 44. Арсений Батагов 18. Александр Снежко, 25 Игорь Когут, 29 Александр Назаренко 89. Владислав Супряга, 23 Алексей Хобленко (7 Дмитрий Коркишко, 58).
Видеообзор матча