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Вербич: Знаю Милевского и Хачериди, это хорошие футболисты
Рассказал о своей травме
Словенский легионер киевского "Динамо" Беньямин Вербич из-за травмы не принимал участия в товарищеском матче с белорусским чемпионом - "Динамо" Брест.
За матчем он следил с трибун, а после завершения рассказал о впечатлениях от игры и о тренировочном сборе "бело-синих".
"Главное в тренировках - набрать качестве игры. Главное при этом - не получить травму. Я получил ее. Есть определенные проблемы, но это ненадолго.
Конечно, мы, футболисты, во время сборов не любим большого количества беговой работы. Но через несколько дней началась работа с мячом - это уже лучше", - говорит Беньямин.
Словенца спросили о новичках киевского "Динамо".
"Хорошие ребята, посмотрим, какие они игроки. Надеюсь, помогут нам", - говорит легионер.
Отметил один из лидеров Динамо и матч с брестским чемпионом Беларуси.
"Все говорят, что в спарринге не важен результат, но все равно лучше выиграть, чем проиграть. Я знаю Милевского, тренировался с Хачериди. Они - хорошие, известные футболисты", - добавил Беньямин Вербич.