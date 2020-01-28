Вербич: Знаю Милевского и Хачериди, это хорошие футболисты

Словенский легионер киевского "Динамо" Беньямин Вербич из-за травмы не принимал участия в товарищеском матче с белорусским чемпионом - "Динамо" Брест.

За матчем он следил с трибун, а после завершения рассказал о впечатлениях от игры и о тренировочном сборе "бело-синих".

"Главное в тренировках - набрать качестве игры. Главное при этом - не получить травму. Я получил ее. Есть определенные проблемы, но это ненадолго.

Конечно, мы, футболисты, во время сборов не любим большого количества беговой работы. Но через несколько дней началась работа с мячом - это уже лучше", - говорит Беньямин.

Словенца спросили о новичках киевского "Динамо".

"Хорошие ребята, посмотрим, какие они игроки. Надеюсь, помогут нам", - говорит легионер.

Отметил один из лидеров Динамо и матч с брестским чемпионом Беларуси.

"Все говорят, что в спарринге не важен результат, но все равно лучше выиграть, чем проиграть. Я знаю Милевского, тренировался с Хачериди. Они - хорошие, известные футболисты", - добавил Беньямин Вербич.