Новобранец Карпат: Грустил по родной земле

Новоиспеченный игрок львовских "Карпат" полузащитник Алексей Хахлев, чемпион мира в составе сборной Украины U-20, прокомментировал подписание соглашения с клубом.

"Чувствую подъем после подписания контракта с "Карпатами". Тосковал по родной земле, ведь я сам из Западной Украины, из небольшого городка Острог Ровенской области.

"Карпаты" - бренд украинского футбола с большой историей и одними из лучших болельщиков Украины, которые заслуживают только на самые высокие места".

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"Отсутствие игровой практики - пожалуй, самая большая моя проблема на этом этапе. Но отныне, надеюсь, все изменится к лучшему. Хотелось бы уже в первом контрольном матче выйти на поле и продемонстрировать свою лучшую игру".

"Я и раньше был знаком со многими игроками "Карпат", у нас замечательный дружный коллектив. Перед нами стоят непростые задачи, команду ждет тяжелая весенняя часть чемпионата Украины. Поэтому собрание крайне необходимы, чтобы прогрессировать, показывать уровень и демонстрировать качественный футбол в официальных матчах".