Александр Севидов: Милевский – профессор в футболе, но он долго набирает форму

Бывший игрок донецкого "Металлурга", "Кривбасса", а также экс-тренер "Карпат", "Металлиста" и "Мариуполя" Александр Севидов поделился впечатлениями от игры киевского "Динамо" в контрольном матче с чемпионом Беларуси "Динамо" (Брест), который завершился крупной победой бело-синих со счетом 3:0.

"Если в первом тайме киевляне владели большим преимуществом, то во втором подавляющим. Нельзя сказать, что "Динамо" показало фееричный футбол, но тут нужно отталкиваться от уровня соперника. Чемпион Беларуси на фоне нашей команды выглядел откровенно слабым, от чего можно сделать вывод - нельзя сравнивать чемпионаты. И это бросалось в глаза, хотя у Бреста и был приличный подбор футболистов, особенно в первом тайме. Не думаю, что динамовцы настолько хорошо готовы, даже несмотря на крупную победу.

В первой половине наблюдались большие разрывы между линиями, Брест организовал две неплохие атаки, в которых, будь мастеровитее, могли претендовать на гол. Киевляне играли в смешанном составе, потенциальные игроки основы участвовали в двух таймах.

Еще не набрал лучших кондиций Денис Попов, иногда не успевая за соперником, видимо подсели ноги, поэтому просто фолил. Очень понравился в первом тайме Шапаренко - можно надеется, что 2020 станет годом для него самого и для "Динамо". Также приятное впечатление оставил Дуэлунд, дающий скорости атакам. Не так много быстрых игроков в составе динамовцев. Да, неплохо выглядели Шепелев, Буяльский, но вот именно быстрых футболистов, передвигающихся без мяча, не так уж и много. Хотелось бы определить уровень новичка Каргбо, но он пока лишь адаптируется, и особым ничем не блеснул.

Думаю, киевляне не слишком форсируют подготовку, ибо есть достаточно времени. На фоне не сильного соперника динамовцы переигрывали их в футбольном интеллекте. Все делали эффективнее: быстрее мыслили и передвигались, мяч быстрее двигался, угрожали больше. После третьего мяча успокоились, позволив создать Бресту полумоменты у своих ворот.

Не думаю, что тренерский штаб полностью остался доволен действиями подопечных, но вырисовывается какая-то игра. Правда, если контратаки давались неплохо, то с позиционным наступление было сложнее. На фоне "Хайдука", где соперник прессинговал, не давая поднять головы киевлянам, то против Бреста можно считать качество игры удовлетворительным. Было бы интересно посмотреть на киевлян, когда Михайличенко начнет наигрывать основной состав. Наверняка, как в прошедшем сезоне, так и в нынешнем, самой большой проблемой для "Динамо" будет определение нападающего. Это самая горячая точка.

Из наших украинцев в "Динамо" Брест отметил бы Нойока. Заметно, что Хачериди в течение долгого времени был без игровой практики. Достаточно много было ошибок, и голы забивались с центральной зоны. Особенно второй мяч Пиварича – это катастрофа для обороны.

У Милевского осталось мастерство, про таких говорят - "профессор" в футболе. Знает, когда принять и придержать мяч, где отдать в касание. Но по движению видно - он "тяжелый" и находится не в оптимальной форме. Артем может быстро выйти из формы, но долго набирать ее. Безусловно, эта динамовская тройка для Бреста - звезды. И от них многое будет зависеть".