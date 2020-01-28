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Динамо назвало стартовый состав на матч с Кайратом
Пока без Вербича и Шабанова
Киевское "Динамо" объявило стартовый состав на сегодняшний товарищеский матч с казахским "Кайратом".
Бойко, Миколенко, Сирота, Попов, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Дуелунд, Цитаишвили, де Пена, Соль.
Матч начнется в 11:00 по киевскому времени.
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Источник:Телеграм-канал ФК Динамо
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