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Динамо назвало стартовый состав на матч с Кайратом

Премьер-лига
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Пока без Вербича и Шабанова

Динамо назвало стартовый состав на матч с Кайратом
Новина українською

Киевское "Динамо" объявило стартовый состав на сегодняшний товарищеский матч с казахским "Кайратом".

Бойко, Миколенко, Сирота, Попов, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Дуелунд, Цитаишвили, де Пена, Соль.

Матч начнется в 11:00 по киевскому времени.

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В статье: Товарищеский матч Динамо (Киев) Контрольный матч Кайрат (Алма-Аты) спарринг
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