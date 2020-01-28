Экс-капитан Колоса объяснил причину завершения карьеры и назвал новую цель

Александр Поздеев, который только что завершил профессиональную карьеру игрока и стал тренером молодежной команды "Колос" U-19", рассказал, как решил повесить бутсы на гвоздь и начать тренерский путь:

- У меня были проблемы с коленом, поэтому решил завершить играть на высоком уровне. Конечно, были тяжело принять такое решение, ведь я живу футболом, я люблю этот вид спорта. И для меня это не только работа, но и удовольствие, и соревнование. Во многих профессионалов футбол становится работой, а для меня футбол всегда остается спортом, поэтому решение давалось трудно. Психологически тяжело.

С другой стороны, я начал уже думать о тренерской карьере. Я с воодушевлением подумал, что у меня будет возможность реализовать себя на этом интересном пути. Я считаю, что по большому счету, я в полной мере не смог себя реализовать в качестве футболиста - это на мой личный взгляд. А тренерство - это более творческая и креативная профессия, где можно реализовать свои идеи.

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Я не вижу себя в другой области, хочу быть в футболе. Скажу, что у меня специфический взгляд на футбол, я имею в виду украинский футбол. Поэтому мне хотелось попробовать себя в качестве тренера, попробовать воплотить свои замыслы. К тому же, это работа с людьми, вот сейчас будет работа с молодежью.

- Как возник вариант с молодежкой "Колоса"?

- Руководство "Колоса" мне предложило поработать со второй командой U-19. Основной коллектив U-19 играет в Чемпионате Украины, а мои ребята будут выступать в чемпионате Киева. Если у меня получится сделать хотя бы одного игрока лучшим, чем он был, в плане и как человека, и как футболиста, то можно будет считать, что я какую-то часть своей работы выполнил, и выполнил ее хорошо.