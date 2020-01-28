  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер уверяет: Тайсон остается капитаном
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер уверяет: Тайсон остается капитаном

Премьер-лига
(1 голосов)

Его никто не сместил

Шахтер уверяет: Тайсон остается капитаном
Новина українською

Пресс-служба ФК "Шахтер" сообщила, что бразильский легионер Тайсон остается капитаном главной команды.

"Официально и неофициально нового капитана никто не назначал", - отметили в ФК "Шахтер".

Напомним, что вчера в программе "Футбольный формат" ведущий Андрей Малиновский сообщил об изменении капитана в "Шахтере" - Андрей Пятов вместо Тайсона.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...