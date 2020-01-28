Премьер-лига
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Шахтер уверяет: Тайсон остается капитаном
Его никто не сместил
Пресс-служба ФК "Шахтер" сообщила, что бразильский легионер Тайсон остается капитаном главной команды.
"Официально и неофициально нового капитана никто не назначал", - отметили в ФК "Шахтер".
Напомним, что вчера в программе "Футбольный формат" ведущий Андрей Малиновский сообщил об изменении капитана в "Шахтере" - Андрей Пятов вместо Тайсона.
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