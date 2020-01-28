Герой футбольного дня. Миккель Дуэлунд

Вы скажете, что футбол – это командная игра и один игрок, если это, конечно, не Лионель Месси, погоды не делает. Но если этот игрок – единственный представитель того или иного амплуа в обойме, то его отсутствие не может не влиять на игру.

У "Динамо" Александра Хацкевича не было плеймейкера. Не было футболистов, в ногах которых мяч мог бы задержаться в зоне радиуса штрафной площадки соперника, а оттуда в результате нестандартной передачи найти нападающего. В этой роли пробовался Николай Шапаренко, но Хацкевич довольно быстро разочаровался в нем. И играл без плеймейкера. Потому что их в обойме банально не было.

Именно с целью усилить зону под нападающим был приобретен Миккель Дуэлунд в конце лета 2018-го. В Дании за "Мидтьюлланн" он играл преимущественно на флангах полузащиты, - слева или справа, - однако природа Миккеля – это центральный атакующий полузащитник. Может сыграть также оттянутого нападающего, но точно не опорника. Поэтому сделать из него одного из "цепных псов отбора", как любят в "Динамо", не получится.

Хацкевич рассчитывал на него как на игрока центральной зоны, умеющего отдать последний пас, хорошо читающего игру, способного придержать мяч и предоставить атаке второе дыхание. Но частые травмы датчанина полностью выбили Миккеля из колеи. В течение полутора года он сыграл за "Динамо" 13 официальных матчей, остальное время лечился. Травмы, травмы и еще раз травмы – этим все сказано о первом периоде каденции датчанина в Киеве.

Трудно сказать, были бы в исполнении "Динамо" другие результаты, если бы Дуэлунд был стабильным игроком основы, но то, что такой игрок не является лишним для команды, видно хотя бы по контрольным матчам межсезонья, которые Дуэлунд проводит, к счастью, без каких-либо ограничений. В Турции Миккель принял участие во всех поединках и был одним из лучших игроков команды по динамике, движению, желанию и нестандартностью. По крайней мере, так казалось визуально. Дуэлунд забил два гола и постоянно отличался своим неистовым желанием быть в эпицентре событий. Заметно, что соскучился по игре и грех этим не воспользоваться.

Алексей Михайличенко делает все верно, доверяя датчанину в контрольных поединках. Однако важнее, чтобы потом рассчитывал на Миккеля в официальных матчах. Это тот игрок, который может разнообразить игру "Динамо", сделав её не только результативной, но и милее глазу. Главное, чтобы Дуэлунда опять не подкосили травмы.