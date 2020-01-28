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Михайличенко Милевскому: В отличие от тебя я не пишу
Диалог после игры
Ютуб-канал "Миля" после товарищеского матча киевского и брестского "Динамо" на сборах в Турции подсмотрел короткий диалог между Артемом Милевским и Алексеем Михайличенко.
Милевский: Александрович, удачи вам в Кубке!
Михайличенко: Ты, какой-то обиженный на меня прошел перед игрой ...Такой. Или просто настраивался?
Милевский: Да нет, почему? Все нормально.
Михайличенко: В отличие от тебя, я не пишу. Если помнишь, ты написал: "Нет, чтобы Александрович спросил, как дела. А он меня учит...". Я первый спросил, как у тебя дела! И не учу я тебя, а переживаю за тебя!