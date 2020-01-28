Премьер-лига
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Один из лидеров Колоса оправился после тяжелой травмы
Поедет на второй сбор
Главный тренер ковалевского "Колоса" Руслан Костышин сообщил, что нападающий команды и его сын Денис Костышин оправился после сложной травмы, которую получил в матче УПЛ.
Тренер отметил, что клуб больше не планирует подписывать новичков.
Если и привезем кого-то нового на второй сбор, то это будет молодежь нашего клуба.
И Денис Костышин... Он, наверное, на второй сбор поедет. Ему можно будет начинать работать с мячом.
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Источник:Футбол News
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