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Один из лидеров Колоса оправился после тяжелой травмы

Премьер-лига
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Поедет на второй сбор

Один из лидеров Колоса оправился после тяжелой травмы
Новина українською

Главный тренер ковалевского "Колоса" Руслан Костышин сообщил, что нападающий команды и его сын Денис Костышин оправился после сложной травмы, которую получил в матче УПЛ.

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Тренер отметил, что клуб больше не планирует подписывать новичков.

Если и привезем кого-то нового на второй сбор, то это будет молодежь нашего клуба.

И Денис Костышин... Он, наверное, на второй сбор поедет. Ему можно будет начинать работать с мячом.

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В статье: Руслан Костышин УПЛ Денис Костышин Колос (Ковалевка) травма тренировочный сбор
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Источник:
Футбол News

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