Как Ибрагим Каргбо открыл счет забитым голам за Динамо. ВИДЕО

В вторник, 28 января киевское "Динамо" завершило первый тренировочный сбор в Турции победой над "Кайратом". Судьбу встречи решил дубль бельгийского новичка бело-синих Ибрагима Каргбо. При этом голы 20-летнего уроженца Сьерра-Леоне вышли идентичными - прострел с фланга от Буяльского, удар в пустые ворота. Правда, во втором случае Каргбо досталось по ногам от защитника так, что он не смог продолжить игру.

Напомним, что Ибрагим перешел в "Динамо" в декабре прошлого года, последним его клубом был бельгийский "Руселаре". На его счету пять матчей за сборную Бельгии U-19.

Первый гол, 53 минута

Второй гол, 73 минута