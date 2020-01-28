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Как Ибрагим Каргбо открыл счет забитым голам за Динамо. ВИДЕО

Премьер-лига
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Как Ибрагим Каргбо открыл счет забитым голам за Динамо. ВИДЕО
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В вторник, 28 января киевское "Динамо" завершило первый тренировочный сбор в Турции победой над "Кайратом". Судьбу встречи решил дубль бельгийского новичка бело-синих Ибрагима Каргбо. При этом голы 20-летнего уроженца Сьерра-Леоне вышли идентичными - прострел с фланга от Буяльского, удар в пустые ворота. Правда, во втором случае Каргбо досталось по ногам от защитника так, что он не смог продолжить игру.

Напомним, что Ибрагим перешел в "Динамо" в декабре прошлого года, последним его клубом был бельгийский "Руселаре". На его счету пять матчей за сборную Бельгии U-19.

Первый гол, 53 минута

Второй гол, 73 минута

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В статье: Динамо (Киев) Кайрат (Алма-Аты) Ибрагим Каргбо-младший
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