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Михайличенко: Кучерук вышел, жалко, что не забил

Премьер-лига
(1 голосов)

Итоги матча с Кайратом от тренера киевлян

Михайличенко: Кучерук вышел, жалко, что не забил
Новина українською

Главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко прокомментировал победу своих подопечных в контрольном матче над "Кайратом" (2:0).

- Еще раз хочу вам сказать, это обычная контрольная игра, которой мы завершили первый отрезок работы в Турции. Хорошо, что мы его завершили с позитивным результатом. Конечно, не обошлось без каких-то нюансов, потому что мы доигрывали в меньшинстве. Получил травму Ибрагим Каргбо. Мы не знаем, насколько она серьезная, хотелось бы этого избежать. Но, в принципе только вчера вечером мы играли. Мало было времени. Но спарринг получился такой, который мы ожидали. Ребята двигались, поиграли. Получили ту нагрузку, которая нужна.

- После повреждения Ибрагима Каргбо вы хотели выпустить на поле Цитаишвили, но судья не позволил сделать обратную замену.

- Мне казалось, что все-равно когда мы играем в контрольном матче в два состава, и возникают какие-то нюансы, мы выпускаем футболиста, который уже играл. Судья сказал, что нельзя. Ничего страшного. Выиграли вдесятером. Кучерук вышел, жалко, что не забил. А так, в принципе, все хорошо. Нам бы не помешала еще конкуренция на позиции форварда.

- Появление вратаря в качестве центрфорварда - это и есть признак того, что это тренировочный матч.

- Нет, это контрольный матч. Просто, чтобы команда не оставалась вдесятером, это естественно. Все-таки легче, когда 11 человек, когда соперник совсем по-другому играет, не имея того пространства, того преимущества. Поэтому, это вполне естественно.

- Оцените функциональную подготовку команды на 14-ый день турецкого сбора.

- Хочу еще раз сказать, что условия, поля были отличными. Погода нас не подвела, только в последний день. Но тоже неплохо, почувствовали, что такое играть в дождь. Но всю программу, которую мы наметили, выполнили. Теперь возвращаемся в Киев. Тоже будет небольшой кусочек работы. Будем возвращаться в Турцию и доводить сборы до логического завершения перед чемпионатом Украины.

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В статье: Алексей Михайличенко Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (1)
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дядько вова (миронівка)
28.01.2020 в 17:21
хто знає що з зіркою Циганковим?ніяк не відійде від відпустки ,
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