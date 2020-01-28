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Играют все. Голкипер Динамо сыграл с Кайратом на месте центрфорварда
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Интересный эпизод приключился в сегодняшнем спарринге "Динамо" и "Кайрата" (2:0).
Уже в концовке матча, при счете 2:0, получил травму автор обоих голов киевлян Ибрагим Каргбо. И так как "свободных" запасных у киевлян на тот момент уже не оставалось, Алексей Михайличенко решил сделать обратную замену, выпустив Георгия Цитаишвили. Вот только судья этого сделать не разрешил.
Поэтому наставнику киевлян пришлось выпускать в качестве форварда незадействованного голкипера Владислава Кучерука.
Впрочем, за отведенные 5 минут Владислав результативными действиями не запомнился, хотя и был активным в атаке.