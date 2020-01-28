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Коноплянка: Сколько в моей карьере было сборов, нынешний, как по мне, самый правильный и приятный

Премьер-лига
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Евгений доволен подготовкой к весенней части сезона

Коноплянка: Сколько в моей карьере было сборов, нынешний, как по мне, самый правильный и приятный
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка рассказал, как команда готовится в Турции, методике тренировок и положительных эмоциях.

– Евгений, в чем важность зимних сборов?

– Самое главное – набрать физические и технические кондиции, а тактику можно понимать и нарабатывать без мяча.

– Спустя семь дней сбора как чувствуешь себя физически? Удалось ли набрать определенную форму?

– Мы только подходим к стопроцентным кондициям – позади всего неделя. Сколько в моей карьере было сборов, нынешний, как по мне, самый правильный и приятный. Почему? Потому что мы тренируем физику за счет удержания мяча, интенсивной работы. И это просто удовольствие. Я понимаю, для чего пошел в футбол: чтобы получать такие приятные эмоции! По сути, 80 процентов команд бегают без мяча. Мы же через игры набираем физическую форму и технику, что вдвойне приятно.

– Контрольные матчи рассматриваете как элемент тренировки?

– Конечно, это подготовительный процесс. Но и в тренировках не хочется уступать, иначе уходишь расстроенным. Так что игры все-таки стоят немного больше, чем простое занятие. Мы отдаемся на сто процентов и за счет этого набираем форму.

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В статье: Евгений Коноплянка Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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