Четыре игрока Динамо, которые на сборе работали с основой, будут готовится к матчу Юношеской лиги УЕФА

Во вторник, 28 января, поединком против казахстанского "Кайрата" (2:0) завершился первый учебно-тренировочный сбор для "Динамо".

Впрочем, не все футболисты, которые работали с первой командой, получат отдых. В частности, вратарь Руслан Нещерет, защитники Илья Забарный и Константин Вивчаренко, а также полузащитник Георгий Цитаишвили сменят дислокации в Белеке и присоединятся к команде U-19, которая готовится к матчу плей-офф Юношеской Лиги УЕФА против загребского "Динамо".

Напомним, что в плей-офф Юношеской лиги УЕФА киевляне сыграют с загребским "Динамо". Этот этап турнира состоит из одной игры, которая состоится в среду 12 февраля и пройдет в Киеве на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского.