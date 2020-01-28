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Четыре игрока Динамо, которые на сборе работали с основой, будут готовится к матчу Юношеской лиги УЕФА

Премьер-лига
(1 голосов)

Руслан Нещерет, Илья Забарный, Константин Вивчаренко и Георгий Цитаишвили

Четыре игрока Динамо, которые на сборе работали с основой, будут готовится к матчу Юношеской лиги УЕФА
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Во вторник, 28 января, поединком против казахстанского "Кайрата" (2:0) завершился первый учебно-тренировочный сбор для "Динамо".

Впрочем, не все футболисты, которые работали с первой командой, получат отдых. В частности, вратарь Руслан Нещерет, защитники Илья Забарный и Константин Вивчаренко, а также полузащитник Георгий Цитаишвили сменят дислокации в Белеке и присоединятся к команде U-19, которая готовится к матчу плей-офф Юношеской Лиги УЕФА против загребского "Динамо".

Напомним, что в плей-офф Юношеской лиги УЕФА киевляне сыграют с загребским "Динамо". Этот этап турнира состоит из одной игры, которая состоится в среду 12 февраля и пройдет в Киеве на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского.

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В статье: Динамо (Киев) Георгий Цитаишвили Руслан Нещерет Илья Забарный Константин Вивчаренко
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Источник:
ФК Динамо

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