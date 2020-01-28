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В Карпатах надеются, что Львов все-таки отдаст в аренду клубу землю стадиона Украина

Премьер-лига
(2 голосов)

Исполнительный директор Карпат пояснил позицию клуба по данному вопросу

В Карпатах надеются, что Львов все-таки отдаст в аренду клубу землю стадиона Украина
Новина українською

Исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин надеется, что Львовский горсовет все-таки примет решение о передаче клубу в долгосрочную льготную аренду земли, прилегающий к стадиону "Украина". Неделю назад депутаты данное голосование провалили.

"Мы все помним, что у нас была конфронтация с мэром Андреем Садовым. Но после того, как мы встретились и поговорили откровенно, без камер, без купюр, мы откровенно объяснили Андрею Ивановичу реальные риски того, что может произойти, если клуб не получит обещанную городом землю. После длительной дискуссии Андрей Иванович сказал, что понимает нас и поддерживает. Это вдохновило нас. После этого мы шли на сессию со сдержанным оптимизмом и пониманием того, что то, что не могло осуществиться 13 лет, сейчас осуществится. Но когда депутаты не проголосовали, нам не хватило, кажется, 17 или 19 голосов, то мы чувствовали опустошение и просто руки опустились.

Учитывая то, что я не выполнил задание президента, я написал заявление на увольнение, поставил в известность президента. Но он его не принял и сказал, чтобы я продолжал работу. Но все еще не потеряно, Садовый отметил, что наш вопрос будет поставлен на рассмотрение повторно.

О планах реконструкции стадиона? Не знаю, кто вообще бросил на вентилятор тему, что мы будем строить там дома. О домах вообще не могло быть и речи. Есть предохранители. В договорах прописано, что мы можем там сделать, а что не сможем. О домах там ничего не было. На эту землю не может быть претендентов - там стадион. Наша идея в том, чтобы реконструировать стадион. Он занимает много места. Мы планируем уменьшить количество мест, сделать сугубо футбольный стадион", - рассказал Ящишин.

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В статье: Карпаты (Львов) стадион Украина Ростислав Ящишин
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (4)
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vr250278 (Цветково.Черкасская)
28.01.2020 в 18:32
А свічного заводіка Карпатам , випадково , не потрібно ?
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Lion Killer (Львів)
28.01.2020 в 18:20
ахаха, підняли штучну паніку, аби місто віддало просто так землю. Не віддати навіть квадратного сантиметра.
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Hugo64 (PARIS)
28.01.2020 в 18:14
возродите карпаты в должном уровне--и городские власти сами вам её принесут эту землю--- а так впечатление слаживается что вам земля для личных интересов --- взятьв аренду и п передать в субаренду НО ПО болеее выгодным условиям-денежным конечно
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Sandra777 (Львів)
28.01.2020 в 17:43
Кому давати????де президент клубу?скільки їх???Коломойський сказаа що ви най@єте ?як знати що за рік там ненабодують там всяких паросів і так далі??????????
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