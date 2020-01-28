  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ящишин: Почему не отдали Гуцуляка в Рух? Он не огурец, который можно куда-то отдать
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ящишин: Почему не отдали Гуцуляка в Рух? Он не огурец, который можно куда-то отдать

Премьер-лига
(1 голосов)

Львовские клубы пока что не могут найти общий язык

Ящишин: Почему не отдали Гуцуляка в Рух? Он не огурец, который можно куда-то отдать
Новина українською

Исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин рассказал о конфликте клуба с президентом "Руха" Григорием Козловским.

Напомним, что после того, как горсовет Львова отказался отдавать "Карпатам" в аренду землю рядом со стадионом "Украина", Ящишин заявил, что именно Козловский агитировал депутатов не поддерживать данное решение. При этом сообщалось, что Козловский, якобы, таким образом, мстит "Карпатам" за то, что "зелено-белые" отказали "желто-черным" в трансфере хавбека Алексея Гуцуляка.

"Я не слышал собственными ушами, что президент "Руха" говорил депутатам. Я только видел, как он со многими общался. После этих разговоров к нам подходили депутаты и говорили, мол, мы вас не поддержим сегодня.

Гуцуляк? Можете спросить у него сами. Для меня, признаюсь честно, было бы значительно лучше, если бы Гуцуляк перешел в "Рух". Мы с "Рухом" договорились о хорошем варианте обмена футболистами. Обвинять "Карпаты" в том, что мы его не отдали "Руху"... Гуцуляк - не огурец, который можно куда-то отдать", - сказал Ящишин.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рух (Львов) Карпаты (Львов) Алексей Гуцуляк Ростислав Ящишин Григорий Козловский
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...