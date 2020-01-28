Ящишин: Почему не отдали Гуцуляка в Рух? Он не огурец, который можно куда-то отдать

Исполнительный директор "Карпат" Ростислав Ящишин рассказал о конфликте клуба с президентом "Руха" Григорием Козловским.

Напомним, что после того, как горсовет Львова отказался отдавать "Карпатам" в аренду землю рядом со стадионом "Украина", Ящишин заявил, что именно Козловский агитировал депутатов не поддерживать данное решение. При этом сообщалось, что Козловский, якобы, таким образом, мстит "Карпатам" за то, что "зелено-белые" отказали "желто-черным" в трансфере хавбека Алексея Гуцуляка.

"Я не слышал собственными ушами, что президент "Руха" говорил депутатам. Я только видел, как он со многими общался. После этих разговоров к нам подходили депутаты и говорили, мол, мы вас не поддержим сегодня.

Гуцуляк? Можете спросить у него сами. Для меня, признаюсь честно, было бы значительно лучше, если бы Гуцуляк перешел в "Рух". Мы с "Рухом" договорились о хорошем варианте обмена футболистами. Обвинять "Карпаты" в том, что мы его не отдали "Руху"... Гуцуляк - не огурец, который можно куда-то отдать", - сказал Ящишин.