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Пятов: Матвиенко было бы проще адаптироваться в Манчестер Сити, чем в Арсенале

Премьер-лига
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Киперу горняков нравится Пеп Гвардиола

Пятов: Матвиенко было бы проще адаптироваться в Манчестер Сити, чем в Арсенале
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Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов прокомментировал трансферные слухи вокруг защитника "горняков" Николая Матвиенко, которого сватали в лондонский "Арсенал" и "Манчестер Сити".

"Приятно, что игроками "Шахтера" интересуются только гранды.

"Арсенал" или "Манчестер Сити"? Хотел бы, чтобы он в "Сити" оказался. Там и тренер такой. Еще не вижу, как будет у нового тренера в "Арсенале", а Гвардиолу все знают. В адаптации Матвиенко там будет легче", - считает Пятов.

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В статье: Андрей Пятов Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк) Манчестер Сити Николай Матвиенко
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