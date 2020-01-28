Пятов: Матвиенко было бы проще адаптироваться в Манчестер Сити, чем в Арсенале

Голкипер "Шахтера" Андрей Пятов прокомментировал трансферные слухи вокруг защитника "горняков" Николая Матвиенко, которого сватали в лондонский "Арсенал" и "Манчестер Сити".

"Приятно, что игроками "Шахтера" интересуются только гранды.

"Арсенал" или "Манчестер Сити"? Хотел бы, чтобы он в "Сити" оказался. Там и тренер такой. Еще не вижу, как будет у нового тренера в "Арсенале", а Гвардиолу все знают. В адаптации Матвиенко там будет легче", - считает Пятов.