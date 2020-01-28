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Днепр-1 просматривает 20-летнего французского форварда

Премьер-лига
(1 голосов)

Парень в свое время играл за сборную U-17

Днепр-1 просматривает 20-летнего французского форварда
Новина українською

20-летний французский форвард Эстебан Гонсалвеш находится на просмотре в "Днепре-1".

Игрок вышел в стартовом составе днепрян в спарринге с "Богемиансом".

Обычно парень играет классического центрфорварда, однако при необходимости может сдвинуться вниз в зону под нападающими или даже в центр полузащиты.

Ранее Гонсалвеш играл за молодежку "Марселя" и вторую команду "Шатору". Бывший игрок сборной Франции U-17.

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В статье: СК Днепр-1 Эстебан Гонсалвеш
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Комментарии (1)
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Lion Killer (Львів)
28.01.2020 в 19:16
а це вже цікаво
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