Днепр-1 просматривает 20-летнего французского форварда

20-летний французский форвард Эстебан Гонсалвеш находится на просмотре в "Днепре-1".

Игрок вышел в стартовом составе днепрян в спарринге с "Богемиансом".

Обычно парень играет классического центрфорварда, однако при необходимости может сдвинуться вниз в зону под нападающими или даже в центр полузащиты.

Ранее Гонсалвеш играл за молодежку "Марселя" и вторую команду "Шатору". Бывший игрок сборной Франции U-17.