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Днепр-1 просматривает 20-летнего французского форварда
Парень в свое время играл за сборную U-17
20-летний французский форвард Эстебан Гонсалвеш находится на просмотре в "Днепре-1".
Игрок вышел в стартовом составе днепрян в спарринге с "Богемиансом".
Обычно парень играет классического центрфорварда, однако при необходимости может сдвинуться вниз в зону под нападающими или даже в центр полузащиты.
Ранее Гонсалвеш играл за молодежку "Марселя" и вторую команду "Шатору". Бывший игрок сборной Франции U-17.
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Lion Killer (Львів)
28.01.2020 в 19:16
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