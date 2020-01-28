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Мариуполь завершил первый сбор ничьей с австрийским Санкт-Пельтеном

Премьер-лига
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Азовцы скоро возвращаются домой

Мариуполь завершил первый сбор ничьей с австрийским Санкт-Пельтеном
Новина українською

"Мариуполь" сыграл свой заключительный спарринг на своем первом сборе в Турции. Во вторник 28 января подопечные Бабича встречались с австрийским "Санкт-Пельтеном".

Первый тайм под приличным дождем прошел в равной и не очень активной борьбе.

После перерыва команды заиграли активнее, и украинская команда вышла вперед – Фомин реализовал пенальти, который сам и заработал.

Впрочем, после пропущенного гола австрийцы активизировались и начали наседать, в результате чего, в самой концовке матча вырвали ничью, причем забили также с пенальти. 1:1

"Мариуполь" — "Санкт-Пельтен" 1:1

Голы: Фомин, 58-пен (1:0). Пак, 90-пен (1:1).

"Мариуполь" 1-й тайм: Поспелов, Тищенко, Яворский, Чоботенко, Путря, Федорчук, Петерман, Горбунов, Чурко, Кулаков, Топалов

"Мариуполь" 2-й тайм: Поспелов, Сагуткин, Чоботенко, Тищенко, Полегенько, Мишнев (Дудик, 82), Федорчук, Корниенко, Байдал, Фомин, Кащук

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В статье: ФК Мариуполь
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