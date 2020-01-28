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Мариуполь завершил первый сбор ничьей с австрийским Санкт-Пельтеном
Азовцы скоро возвращаются домой
"Мариуполь" сыграл свой заключительный спарринг на своем первом сборе в Турции. Во вторник 28 января подопечные Бабича встречались с австрийским "Санкт-Пельтеном".
Первый тайм под приличным дождем прошел в равной и не очень активной борьбе.
После перерыва команды заиграли активнее, и украинская команда вышла вперед – Фомин реализовал пенальти, который сам и заработал.
Впрочем, после пропущенного гола австрийцы активизировались и начали наседать, в результате чего, в самой концовке матча вырвали ничью, причем забили также с пенальти. 1:1
"Мариуполь" — "Санкт-Пельтен" 1:1
Голы: Фомин, 58-пен (1:0). Пак, 90-пен (1:1).
"Мариуполь" 1-й тайм: Поспелов, Тищенко, Яворский, Чоботенко, Путря, Федорчук, Петерман, Горбунов, Чурко, Кулаков, Топалов
"Мариуполь" 2-й тайм: Поспелов, Сагуткин, Чоботенко, Тищенко, Полегенько, Мишнев (Дудик, 82), Федорчук, Корниенко, Байдал, Фомин, Кащук