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Десна упустила победу в спарринге с австрийским Хартбергом

Премьер-лига
(1 голосов)

Ничья 1:1

Десна упустила победу в спарринге с австрийским Хартбергом
Новина українською

"Десна" провела свой второй товарищеский матч на турецком учебно-тренировочном сборе.

Во вторник 28 января подопечные Александра Рябоконя померялись силами с австрийским "Хартбергом".

Украинцы открыли счет в самом начале второго тайма (отличился Филиппов), однако удержать победу не смогли, пропустив за пару минут до финального свистка.

Свой следующий спарринг "Десна" сыграет в воскресенье 2 февраля против "Сараево"

Десна - Хартберг 1:1

Гол: Филиппов, 47 - ?

Десна (1 тайм): Литовка, Тотовицкий, Мостовой, Кузык, Конопля, Гуцуляк, Имереков, Будковский, Арвеладзе, Тамм, Огиря.

Десна (2 тайм): Паст, Фаворов, Гитченко, Ермаков, Западня, Домбровский, Мочуляк (Шевцов, 81), Калитвинцев, Картушов, Филиппов, Старенький

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В статье: Десна (Чернигов)
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