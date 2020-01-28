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Десна упустила победу в спарринге с австрийским Хартбергом
Ничья 1:1
"Десна" провела свой второй товарищеский матч на турецком учебно-тренировочном сборе.
Во вторник 28 января подопечные Александра Рябоконя померялись силами с австрийским "Хартбергом".
Украинцы открыли счет в самом начале второго тайма (отличился Филиппов), однако удержать победу не смогли, пропустив за пару минут до финального свистка.
Свой следующий спарринг "Десна" сыграет в воскресенье 2 февраля против "Сараево"
Десна - Хартберг 1:1
Гол: Филиппов, 47 - ?
Десна (1 тайм): Литовка, Тотовицкий, Мостовой, Кузык, Конопля, Гуцуляк, Имереков, Будковский, Арвеладзе, Тамм, Огиря.
Десна (2 тайм): Паст, Фаворов, Гитченко, Ермаков, Западня, Домбровский, Мочуляк (Шевцов, 81), Калитвинцев, Картушов, Филиппов, Старенький