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Буяльский: Никаких интервью, пока не станем чемпионами, или хотя бы выиграем Кубок Украины
Не все игроки Динамо настроены общаться с прессой
Киевское "Динамо" сегодня провело свой заключительный спарринг на первом сборе. Киевляне обыграли "Кайрат" (2:0), однако после матча не все игроки киевской команды были в благодушном настроении.
В частности, хавбек киевлян Виталий Буяльский отказался общаться с журналистом "Футбольного формата" Олегом Ящуком.
"Никаких интервью, пока не станем чемпионами. Или хотя бы выиграем Кубок Украины", — сказал Буяльский.
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Источник:Инстаграм
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Комментарии (1)
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v.grischuk (Винница)
28.01.2020 в 21:03
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