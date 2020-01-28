Буяльский: Никаких интервью, пока не станем чемпионами, или хотя бы выиграем Кубок Украины

Киевское "Динамо" сегодня провело свой заключительный спарринг на первом сборе. Киевляне обыграли "Кайрат" (2:0), однако после матча не все игроки киевской команды были в благодушном настроении.

В частности, хавбек киевлян Виталий Буяльский отказался общаться с журналистом "Футбольного формата" Олегом Ящуком.

"Никаких интервью, пока не станем чемпионами. Или хотя бы выиграем Кубок Украины", — сказал Буяльский.