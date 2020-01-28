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Буяльский: Никаких интервью, пока не станем чемпионами, или хотя бы выиграем Кубок Украины

Премьер-лига
(1 голосов)

Не все игроки Динамо настроены общаться с прессой

Буяльский: Никаких интервью, пока не станем чемпионами, или хотя бы выиграем Кубок Украины
Новина українською

Киевское "Динамо" сегодня провело свой заключительный спарринг на первом сборе. Киевляне обыграли "Кайрат" (2:0), однако после матча не все игроки киевской команды были в благодушном настроении.

В частности, хавбек киевлян Виталий Буяльский отказался общаться с журналистом "Футбольного формата" Олегом Ящуком.

"Никаких интервью, пока не станем чемпионами. Или хотя бы выиграем Кубок Украины", — сказал Буяльский.

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В статье: Виталий Буяльский Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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v.grischuk (Винница)
28.01.2020 в 21:03
Во загнул)))
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