Карпаты отказались участвовать в ток-шоу "Карпаты: Что умерло — умереть не может?"

Львовские "Карпаты" отказались участвовать в телевизионном ток-шоу "Карпаты": Что умерло — умереть не может? Или как спасти львовскую легенду?", которое было запланировано на телеканале "НТА".

"Карпаты" планируют повторно подавать проект постановления по стадиону "Украина" на одну из ближайших сессий Львовского горсовета. Клуб наконец достиг взаимопонимания с городскими властями относительно общего четкого видения по развитию клуба именно таким путем — благодаря реализации масштабного инвестиционного проекта, что сделает "Карпаты" финансово независимыми.

Однако поскольку во время сегодняшнего эфира в студии не будет ни одного представителя исполнительной власти города, "Карпаты" считают некорректным обсуждать вопросы, лежащие в плоскости взаимоотношений клуба и города, без участия собственно мэра Львова или его первых заместителей. Мы глубоко уважаем право приглашенных экспертов, журналистов обсуждать заявленную тему программы, однако предметную и конструктивную дискуссию видим только в присутствии прямо причастных к процессу ответственных лиц.

Мы с интересом и оптимизмом наблюдаем за инициативой депутата городского совета Григория Козловского создать так называемое ЛКП "Карпаты". Всегда будем рады присоединиться к этому процессу, предоставив всю необходимую юридическую и правовую информацию. Однако и в этом важном вопросе полноценная дискуссия возможна только в присутствии исполнительной власти города, уполномоченное избирателями распоряжаться коммунальным имуществом.

Выражаем благодарность за то, что вопрос "Как спасти львовскую легенду" стал интересным и актуальным для телеканала и его совладельца. Как известно, "Карпаты" на протяжении последних четырех лет и по сей день можно приобрести за символическую гривну, однако "спасать" их почему-то никто не спешил. Надеемся, сегодняшний эфир максимально посодействует началу этого процесса, а данное заявление в полном объеме согласно журналистских стандартов будет приведено в программе.

Мы всегда готовы к конструктивной дискуссии о будущем клуба, в любое время и в любом формате, если участие в ней будет брать глава города или его первые заместители", — сказано в заявлении клуба.