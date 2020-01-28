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Днепр-1 забил свой первый гол в 2020 году, но проиграл Богемиансу в спарринге

Премьер-лига
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Пока что в Турции днепряне без набранных очков

Днепр-1 забил свой первый гол в 2020 году, но проиграл Богемиансу в спарринге
Новина українською

Во вторник 28 января "Днепр-1" сыграл свой третий спарринг на сборе в Турции. Соперником днепрян был чешский "Богемианс".

На первый тайм Дмитрий Михайленко выставил довольно экспериментальный состав, отрядив на левый фланг полузащиты потенциального новичка, французского форварда Эстебана Гонсалвеша.

Начал "Днепр-1" довольно активно, однако к середине тайма чехи перехватили инициативу и пару раз свою команду выручил уже Зновенко, сохранив нули на табло.

Почти сразу после перерыва Супряга открыл счет в матче, однако удержать хотя бы ничью днепряне не смогли. "Богемианс" довольно быстро счет сравнял, а в последующей обоюдоострой игрой чуть удачливее были чехи, которые вырвали победу уже в компенсированное время. 1:2. Третье поражение "Днепра-1" в трех матчах.

Свой следующий спарринг в Турции команда Михайленко сыграет 30 января против венской "Аустрии".

Днепр-1 - Богемианс 1:2

Голы: Супряга, 47 - Ваничек, 54, Кейта, 90+1

Днепр-1 (1 тайм): Зновенко, Чичиков, Лопыренок, Гуйе, Полевой, Батагов, Когут, Гонсалвеш, Рубчинский, Беляев, Коркишко

Днепр-1 (2 тайм): Зновенко, Сваток, Чичиков, Батагов, Кравченко, Снижко, Назаренко, Шаповал, Рубчинский (Ярмолюк, 58), Сабатини, Супряга

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В статье: Богемианс (Прага) СК Днепр-1
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