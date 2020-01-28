Матвиенко: Через контрольные матчи всегда легче готовиться, ведь играть любят все

Хавбек "Шахтера" Виктор Матвиенко рассказал о том, как проходит турецкий учебно-тренировочный сбор команды.

"Первый сбор всегда с акцентом на физике, чтобы команда подготовилась и достигла нужных кондиций. Но большинство упражнений проходят с мячом, и благодаря их интенсивности мы получаем нужную нагрузку.

Набираем форму и через контрольные матчи: так всегда легче готовиться, ведь играть любят все. Сейчас физически чувствуем себя хорошо и готовы к двум предстоящим поединкам", - сказал Матвиенко.