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Матвиенко: Через контрольные матчи всегда легче готовиться, ведь играть любят все
Горняки готовятся к весенней части сезона
Хавбек "Шахтера" Виктор Матвиенко рассказал о том, как проходит турецкий учебно-тренировочный сбор команды.
"Первый сбор всегда с акцентом на физике, чтобы команда подготовилась и достигла нужных кондиций. Но большинство упражнений проходят с мячом, и благодаря их интенсивности мы получаем нужную нагрузку.
Набираем форму и через контрольные матчи: так всегда легче готовиться, ведь играть любят все. Сейчас физически чувствуем себя хорошо и готовы к двум предстоящим поединкам", - сказал Матвиенко.
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Источник:ФК Шахтер
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