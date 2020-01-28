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Максимов: Просто брать футболистов – смысла не вижу

Премьер-лига
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Двоих подписали, один у полтавчан на просмотре

Максимов: Просто брать футболистов – смысла не вижу
Новина українською

Главный тренер "Ворсклы" Юрий Максимов подвел итог спарринга с сербским Радником (1:1), а также рассказал о кадровом потенциале команды.

"Товарищеская тренировочная встреча. Хотели посмотреть молодежь, игроков на просмотре. Самое главное, что доиграли без травм, все живы-здоровы. Кто-то из молодежи проявил себя, кто-то нет. Такие матчи специально и делаем.

У нас один игрок на просмотре, двоих подписали. Больше пока нет футболистов того уровня, что мы хотим. А просто брать футболистов – смысла не вижу", – сказал Максимов.

Напомним, что "Ворскла" подписала Руслана Степанюка и Владислава Кулача и просматривает Дмитрия Щербака.

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В статье: Ворскла (Полтава) Юрий Максимов
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Источник:
ТК Футбол

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