Кудрик: Должны исправлять ситуацию и остаться в УПЛ

Голкипер "Карпат" Олег Кудрик поделился своими впечатлениями от учебно-тренировочных сборов в Турции.

- Настроение у команды положительное и боевое. Мы готовимся к возобновлению чемпионата Украины, нас ожидает непростое завершение сезона, мы должны исправлять ситуацию и остаться в УПЛ. Сейчас пытаемся совершенствовать определенные игровые связи, чтобы демонстрировать качественный футбол весной.

- Сложно было войти в насыщенный тренировочный процесс?

- Мы начали подготовку еще во Львове. В Турции просто нужно привыкнуть к другим погодных условиям и климату, но мы уже втягиваемся, поэтому никаких проблем нет. Чувствуем себя вполне комфортно. Единственное, сегодня весь день идет дождь, поэтому пока мы выполняли только беговую работу. Надеюсь, что в дальнейшем погода будет хорошая, но мы должны быть готовыми к любым условиям.

- Как проводишь свободное время?

- Больше всего люблю играть в футбольный симулятор FIFA. В море пока не купался, ведь сейчас не слишком хорошая погода. Обязательно за время сборов пойду на пляж, чтобы покупаться в море и поплавать.

- Вчера "Карпаты" усилились двумя игроками - это хавбек Алексей Хахлев и защитник Андро Гиоргадзе...

- Хахлев уже длительное время тренируется с нами, поэтому с ним мы успели познакомиться и подружиться. Гиоргадзе недавно к нам присоединился, но также уже с ним пообщались. Они хорошие футболисты и надеюсь, что им удастся усилить нашу команду - главное работать.

- Какие условия для тренировок и проживания на сборах?

- У нас есть все для качественной подготовки: поля, питание и гостиница, условия действительно замечательные. Удобно, что тренировочные площадки находятся на территории отеля.

- Завтра первый товарищеский матч в Турции против чемпиона Словакии - братиславского "Слована"...

- Да, знаю, что там играет украинец Артем Сухоцкий. Это хорошая команда, выступавшая в Лиге Европы в этом сезоне, на стадии группового этапа. Ожидаю интересное противостояние, но думаю, что наши соперники лучше себя чувствуют в плане подготовки, так как уже проводили матчи на сборах. А у нас это будет первая встреча в этом году, мы должны серьезно подойти к поединку, грамотно сыграть тактически, тогда сможем добиться положительного результата.