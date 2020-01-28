Первый сбор завершен. Динамо вернулось в Киев

После завершения первого учебно-тренировочного сбора в Турции "Динамо" вернулось в Киев. Около 18 часов чартерный рейс из Антальи приземлился в аэропорту "Борисполь".

Подопечные Алексея Михайличенко получили два дня отдыха, после чего, 31 января, вновь соберутся вместе.

Два дня команда будет заниматься на базе "Динамо" в Вите-Литовской, а 2 февраля отправится в турецкий Белек на второй сбор, который продлится до 16 февраля.