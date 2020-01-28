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Первый сбор завершен. Динамо вернулось в Киев

Премьер-лига
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Команда получила два выходных

Первый сбор завершен. Динамо вернулось в Киев
Новина українською

После завершения первого учебно-тренировочного сбора в Турции "Динамо" вернулось в Киев. Около 18 часов чартерный рейс из Антальи приземлился в аэропорту "Борисполь".

Подопечные Алексея Михайличенко получили два дня отдыха, после чего, 31 января, вновь соберутся вместе.

Два дня команда будет заниматься на базе "Динамо" в Вите-Литовской, а 2 февраля отправится в турецкий Белек на второй сбор, который продлится до 16 февраля.

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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