Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Первый сбор завершен. Динамо вернулось в Киев
Команда получила два выходных
После завершения первого учебно-тренировочного сбора в Турции "Динамо" вернулось в Киев. Около 18 часов чартерный рейс из Антальи приземлился в аэропорту "Борисполь".
Подопечные Алексея Михайличенко получили два дня отдыха, после чего, 31 января, вновь соберутся вместе.
Два дня команда будет заниматься на базе "Динамо" в Вите-Литовской, а 2 февраля отправится в турецкий Белек на второй сбор, который продлится до 16 февраля.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Динамо
Новости по теме
- 19:55 Украинские Буяльский: Никаких интервью, пока не станем чемпионами, или хотя бы выиграем Кубок Украины
- 17:55 Украинские Четыре игрока Динамо, которые на сборе работали с основой, будут готовится к матчу Юношеской лиги УЕФА
- 16:35 Украинские Играют все. Голкипер Динамо сыграл с Кайратом на месте центрфорварда
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...