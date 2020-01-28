Козловский: Я готов сложить с себя полномочия президента Руха и на год стать и.о. чего-то там Карпат

Президент "Руха" Григорий Козловский в эфире канала НТА выразил готовность на время сложить с себя полномочия, чтобы принять в свое руководство и спасти "Карпаты".

"Нам нужно подставить плечо и спасти пациента, который, как написано на сайте "Карпат", лежит уже с датами рождения и смерти. Это будет 1 год, максимум 2. У нынешних инвесторов никто не купит клуб даже за гривну. Они печатку несут третью неделю, никак не донесут. Может, им GPS подарить. Во Львове точно найдется инвестор, который за год-два отдаст городской власти 50 или 100 миллионов гривен. Это вопрос диалога.

Я готов сложить с себя полномочия президента "Руха" и на год стать исполняющим обязанности чего-то там "Карпат". Я гарантирую, что спасу их. Я создам во Львове пул бизнесменов, владельцев и власти, которые будут заинтересованы в этом, а потом вернусь в свое детище", — сказал Козловский.