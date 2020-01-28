Вантух: В Украине Динамо - команда номер один. Это гранд украинского футбола

Полузащитник "Динамо", Роман Вантух, который недавно отправился в аренду из "Олимпика" в "Александрию", в интервью журналу "Футбол" рассказал о своих планах в новой команде.

— Какие цели поставили перед собой в "Александрии"?

— Играть и прогрессировать. Кто знает, может, "Александрия" снова пробьется в групповой раунд Лиги Европы. Это мощный стимул!

— Знакомы ли с кем-то из ребят "Александрии"?

— Уже со всеми познакомился. Некоторых ребят знал раньше. Делю комнату с Максом Кулишом. С ним мы играли в "Динамо" U-19. Ну и хорошо знаком с партнерами по сборной — Тимуром Стецковым, Владиславом Бабогло, Олегом Билыком.

— Я знаю, вы близко дружите с Русиным. Как сдружились?

— Ой, мы вместе, наверное, лет с десяти! В одно время перешли в академию ФК "Львов" и с тех пор семь-восемь лет шли бок-о-бок. В "Динамо" тоже вместе перебрались.

— Русин станет основным в "Динамо" и поедет на Евро-2020?

— Все зависит от него. Я его хорошо знаю и уверен, что у него все получится. Он отличный нападающий. С такой сложной ситуацией, как с форвардами в "Динамо", Русин должен стать основным нападающим уже весной! Заслуживает он и вызова в сборную. Мне кажется, он будет в финальной заявке на Евро-2020.

— Русин не очень хорошо отозвался о Хацкевиче. У Александра Хацкевича вы попадали в заявку первой команды, ездили в Белград на матч Лиги Европы против "Партизана". Как у вас складывались отношения с этим тренером?

— У меня с Хацкевичем были чисто рабочие отношения. Я ему безгранично благодарен за то, что он подтягивал меня к первой команде. Это был огромный прогресс. Да, я не дебютировал в первой команде, но Хацкевич мне достаточно дал как тренер.

— Рассчитываете ли вы еще закрепиться в "Динамо"?

— Конечно, как может быть иначе! В Украине "Динамо" — команда номер один. Это гранд украинского футбола. Мой контракт еще три года принадлежит этому клубу. Я мечтаю вернуться в "Динамо" и закрепиться в первой команде.

— Глобально какие цели поставили перед собой в карьере?

— Я никогда далеко наперед не заглядываю. Все должно быть постепенно, шаг за шагом. Сейчас я сосредоточен на выступлениях за "Александрии". Хочу за эти полгода закрепиться в составе "Александрию", а дальше будет видно. Конечно, в один день хотелось бы попробовать себя в каком-нибудь европейском клубе. Думаю, это реально. Яремчук, Зинченко, Малиновский доказывают, что украинские ребята вполне могут быть на виду в Европе. Вот бы еще заставить себя выучить английский!..