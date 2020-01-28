Колос завершил сбор двумя победами за один день

Во вторник 28 января "Колос" из Ковалевки провел на сборе в Турции сразу два спарринга.

В первом матче Колос обыграл клуб второго дивизиона Южной Кореи "Ансан Гринерс", (4:2), а затем подопечные Руслана Костышина смогли добыть победу в два мяча над австрийским "Штайр".

Этими матчами "Колос" завершил свой первый сбор и в среду вечером вернется в Украину. Команде будут предоставлены пару дней отдыха, а уже в субботу ковалевцы отправятся на свой второй сбор.

"Колос" (Ковалевка) – "Ансан Гринерс" (Южная Корея) 4:2

Голы: Антюх (18), (40), (59), Волков (43) – ? (40), ? (45).

"Колос": Волынец, Соловейчикс, Максименко, Парамонов, Емец, Задоя, ИНП, Сорокин, Морозко, Волков (Бондаренко), Антюх (Ореховский).

"Колос" (Ковалевка) – "Форвертс" (Штейр, Австрия) 2:0

Голы: Ильин (45), Антюх (77).

"Колос": Яшков, Зозуля, Гавриш, ИНП, Черноморец, Богданов (ИНП), Ореховский, Смирный, Ильин, Волков (Морозко), Бондаренко (Антюх).