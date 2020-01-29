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Санжар рассказал о роли Гиоргадзе и Хахлева на поле
Назвал их "первыми ласточками"
Главный тренер львовских "Карпат" Роман Санжар рассказал о первых новичках клуба в зимнюю паузу УПЛ - Алексея Хахлева и грузина Андро Гиоргадзе.
Легионер, по словам Санжара, займет место центрального защитника.
"Ведь от нас ушли Сергей Вакуленко и Саша Кучер. Поэтому есть определенные проблемы и я пригласил его в команду. Андро пройдет с нами сбор и поможет решать задачи", - говорит коуч.
Алексей Хахлев будет конкурировать за место в составе в опорной зоне.
"У нас есть сбор и я буду решать, кто будет играть. Но рассчитываю на всех, кто в команде, в частности на Андро и Алексея.
Эти ребята - первые ласточки. Нам обязательно нужно усиление, буду ждать других игроков, которые могут нам помочь", - добавил тренер "Карпат".