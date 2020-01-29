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Санжар рассказал о роли Гиоргадзе и Хахлева на поле

Премьер-лига
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Назвал их "первыми ласточками"

Санжар рассказал о роли Гиоргадзе и Хахлева на поле
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Главный тренер львовских "Карпат" Роман Санжар рассказал о первых новичках клуба в зимнюю паузу УПЛ - Алексея Хахлева и грузина Андро Гиоргадзе.

Легионер, по словам Санжара, займет место центрального защитника.

"Ведь от нас ушли Сергей Вакуленко и Саша Кучер. Поэтому есть определенные проблемы и я пригласил его в команду. Андро пройдет с нами сбор и поможет решать задачи", - говорит коуч.

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Алексей Хахлев будет конкурировать за место в составе в опорной зоне.

"У нас есть сбор и я буду решать, кто будет играть. Но рассчитываю на всех, кто в команде, в частности на Андро и Алексея.

Эти ребята - первые ласточки. Нам обязательно нужно усиление, буду ждать других игроков, которые могут нам помочь", - добавил тренер "Карпат".

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В статье: Роман Санжар Карпаты (Львов) Алексей Хахлев Андро Гиоргадзе
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Источник:
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